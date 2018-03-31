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31 Mart 2018 21:26
Sayısal Loto sonuçları açıklandı
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve Milli Piyango tarafından yapılan çekilişle şanslı numaralar belli oldu.
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İşte, 31 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralar.
8, 15, 20, 29, 39, 41
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