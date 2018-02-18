İmam hatipte öğretmen ve öğrenciler kamuflaj giyip ‘tekbir’ getirdi

Öğretmenler ve öğrenciler, yapılan bu uygulamayla Afrin operasyonunda bulunan askerlere destek olduklarını ifade etti.

Sinop'un Gerze ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Afrin'de operasyonda olan askerlerimize ilginç bir destek geldi.

Öğretmenler ve öğrenciler askeri kıyafet giyerek sela okudu ve slogan attı. İlginç etkinlik, kuran-ı kerim tilaveti ve vaazla başladı. Daha sonra bir öğrenci sela okudu. Okul müdürü Zeki Sağır tarafından öğrencilere ‘tekbir’ getirtildi. Bu esnada öğretmenin şehadet parmağını havaya kaldırması ise dikkat çekti.

ONLARIN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK”

Sözcü'de yer alan haberde öğrencilere sık sık slogan attırıldı. Muhabire etkinlik hakkında açıklamada bulunan okul müdürü Zeki Sağır, ”Yaklaşık bir aydır Afrin’de ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız, dinimiz ve devletimiz için mücadele eden askerlerimize bir nebze olsun destek olmak, kalp ve gönüllerimizin onlarla birlikte attığını göstermek adına hatimler okuyarak, dualar ederek, vaazlar vererek bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. 16 Şubat Cuma günü de idarecilerimiz askeri kıyafetler giyerek bir gün boyunca bu şekilde eğitim aldılar. Bu etkinliklerde ki amacımız milletimiz, devletimiz ve ülkemiz adına birlik, beraberlik mesajları vermek, dayanışmanın güzel bir örneğini sergilemek ve askerlerimiz Afrin’de mücadele ederken onların yanında olduğumuzu göstermektir” dedi.

“KAMUFLAJLA GÜN BOYU DERSE GİRDİLER”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de yaptığı açıklamada; ”20 Ocak tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatının 27. gününde Gerze İHL’de yaptığımız etkinlikle bizlerde destek olmak istedik. Öğrencilerimiz kamuflajlı olarak gün boyu derslere girdiler. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz de askeri üniforma giyerek öğrencilerimizle birlikte etkinlikte yer aldılar. Allah Ordumuzu Afrin’de muvaffak eylesin. Tüm kalbimizle askerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.