BİNGÖL, (DHA)- Bingöl Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığı unsurlarınca; Karlıova ilçesi mülki sınırlarında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda; 100 kg. amonyum nitrat, 1 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 500 m. elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.
31 Mart 2018 20:04
Bingöl'de 100 kilogram 'amonyum nitrat' ele geçirildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere karşı düzenlenen operasyon kapsamında, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
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