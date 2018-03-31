Ertelenen açık lise sınavında skandal!

YURDAGÜL UYGUN - SÖZCÜ - Sınava girecek öğrencilerin sınava giriş belgesinde yer alan ders sayısı ile optik formda yer alan ders sayısı bir birini tutmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açık öğretim lisesi sınavına giren öğrenciler, bugün büyük bir şok yaşadı. Daha önce 17 Mart’ta yapılacağı belirtilen ancak teknik sorunlar nedeniyle 31 Mart’a ertelenen sınavda bugün öğrencilerin gireceği ders sayısı ile optik formda yer alan ders sayısı birbirini tutmadı.

TUTANAK TUTULDU



Eğitim-Sen İstanbul 2 No.lu şube başkanı Kazım Yılancı, “Bazı öğrencilerin cevap kağıtlarında sınava giriş belgelerinde yazan sınavlar yoktu. Örneğin altı sınava girmesi gereken bir öğrencinin cevap kağıdında dört sınav vardı. Öğrencilerin çoğunun cevap anahtarındaki ders sayısı eksikti. Bunlarla ilgili tutanak tutuldu” diye konuştu. Yılancı, “Bazı okullarda öğrencilere bu sorundan dolayı 147’yi aramaları anons edilmiş. Bazı salonlarda neredeyse aday sayının yarısının ders sayıları eksik basılmıştı. Yani adaylar tüm derslerin sorularını yanıtlayamadı” dedi.

SORUN YARIN DA DEVAM EDECEK



Bu arada sorun olan dersler için yeni sınav yapılacağı duyurusunun yapıldığını anlatan Yılancı, şöyle devam etti: “Ayrıca bu sorunların yarınki sınavda da tekrar edeceği, daha sonra telafi yapılacak bilgisi verilmiş. Ancak il dışından gelen adaylar duruma tepki gösterdi. Sınavın önceden ertelenmiş olması ve tekrar il dışından sınav için İstanbul’a gelecek olmaları sorun yaratacak çünkü.”

İstanbul dışında Kocaeli, Samsun, Muğla ve Adana’da da aynı sorunun yaşandığını söyleyen Yılancı, “Tutanaklara öğrenci adı soyadı, TC numarası, cevap anahtarı açılmamış ders isimleri olduğu kayıtları geçti.MEB artık sınav yapmayı da beceremiyor. Öğretmenler yerine MEB’in performansı ölçülmeli” diye konuştu.