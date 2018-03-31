Paskalya Bayramı nedir? Paskalya Bayramı 2018 yılında hangi tarihlere denk geliyor? Paskalya Bayramı ne amaçla ve nasıl kutlanıyor? İşte Paskalya Bayramı hakkında bilmeniz gereken her şey...Paskalya Bayramı nedir? Paskalya Bayramı ne zaman?

Paskalya Bayramı Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini ve yeniden dirilişini kutlamak için düzenlenen bir Hristiyan bayramıdır.

Paskalya Bayramı sezonu Paskalya'dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk Çarşamba günü başlamaktadır. Paskalya Perhizi 40 gün sürer ve Pazar günleri perhize dahil olmaz. Paskalya Perhizi'nin amacı Hz. İsa'nın çölde yaptığı orucu anımsamaktır.

Hristiyanlar Paskalya Perhizi süresince 40 gün boyunca yasaklanan gıdaları tüketmezler.

Paskalya Perhizi başlamadan önceki gün Gözleme Günü ya da Büyük Perhiz'in Arife Günü, süt ve yumurtalı zengin ve besleyici yemekler yapılarak yenir.

Paskalya Perhizi, Paskalya'dan Önceki Perşembe'yi de içeren Paskalya'dan Önceki Hafta'da zirve noktasına ulaşır.

Paskalya Pazarı, Paskalya Perhizi'nden sonraki ilk gündür ve Hz. İsa'nın dirilişi kutlanır.

2018 yılında Paskalya Bayramı hangi güne denk geliyor?

Paskalya Bayramı 2018 yılında 30 Mart tarihinde başlayacak ve 2 Nisan tarihinde sona erecek. Paskalya Bayramı'nı kutlayan ülkeler bu sebeple 4 gün resmi tatil yapacaklardır.

Paskalya Pazarı 2018 yılında hangi tarihe denk geliyor?

Paskalya Pazarı 1 Nisan'da kutlanacak.

Paskalya Bayramı her yıl, bahar ekinoksunun ardından oluşan ilk dolunayı takip eden Pazar günü başlar. Bu da Paskalya Bayramı'nın her yıl 22 Mart ve 25 Nisan arasına denk gelmesini sağlar.

Kutsal Cuma 2018 yılında hangi güne denk geliyor?

Kutsal Cuma 2018'de 30 Mart tarihinde kutlanacaktır.

Paskalya Bayramı her yıl neden farklı tarihlerde kutlanır?

Paskalya Pazarı her yıl ilkbahar ekinoksunun ardından oluşan ilk Dolunay'ı takip eden Pazar gününe denk gelir.

Dolunay tarihi dünyanın farklı bölgelerindeki farklı zaman dilimleri sebebiyle değişiklik gösterebilir. Bu sebeple Kilise, Ay Takvimi ayının 14'üncü gününü baz alır.

Dolunay tarihi belirlendikten sonra Paskalya Bayramı ve Paskalya tatilleri belirlenir.

Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı kutlamaya her zaman Pazar gününden başlar. Bu tarih Hz. İsa'nın dirilişidir. Hz. İsa'nın Cuma günü çarmıha gerildiğine inanan Hristiyanlar Pazar günü de dirildiğine inanır.

Paskalya Dolunayı, Musevi Takvimi'nde Hamursuz Bayramı gününe göre seçilmiştir. Son Akşam Yemeği, Hamursuz Bayramı'nda gerçekleşmiştir.

Bu sebeple Paskalya Bayramı, Hamursuz Bayramı'nın ardından kutlanır.