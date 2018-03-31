TSK: "Son 1 haftada operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi."
Öte yandan Afrin Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3820 olarak duyuruldu.
AYRINTILAR GELİYOR...
31 Mart 2018 10:36
TSK son 1 haftanın bilançosunu açıkladı
TSK son 1 haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
TSK: "Son 1 haftada operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi."
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