31 Mart 2018 10:36

TSK son 1 haftanın bilançosunu açıkladı

TSK son 1 haftanın bilançosunu açıkladı
TSK son 1 haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
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TSK: "Son 1 haftada operasyonlarda 90 terörist etkisiz hale getirildi."

Öte yandan Afrin Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3820 olarak duyuruldu.

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