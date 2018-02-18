Bolu'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, Yusuf İlhan yönetimindeki 14 GD 864 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Yaman'ın kullandığı 34 UU 4218 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen Fatih Ceştan yönetimindeki 34 AEF 18, İsmail Turhan yönetimindeki 14 LE 482 ve Mustafa Melih Ozan'ın kullandığı 35 UJL 93 plakalı otomobiller de hasar gördü. 5 aracın hasar gördüğü kazada, Yusuf İlhan, Emre Yaman ve Celal Sevim yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun İstanbul yönüne trafik bir süre emniyet şeridinden sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.