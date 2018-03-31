Ankara metrosunda seferleri durduran kaza

Murat YILMAZ - HÜRRİYET - Ankara Metrosu’nda sabah seferler başlamadan önce Kızılay - Batıkent yönünde hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Ağır hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle İvedik - Kızılay arasında seferler yapılamazken yolcuların otobüslerle ulaşımının sağlanacağı açıklandı.

Ankara’da bu sabah saatlerinde metroda bakım esnasında kaza yaşandı. Kızılay- Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni Ulus makas bölgesinde birbirine çarptı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar meydana geldi. Sabah yaşanan kaza nedeniyle metro seferleri Kızılay ve İvedik arasında yapılamıyor. Yolcuların ulaşımı otobüslerle sağlanıyor

TUNA TWİTTER’DAN ÖZÜR DİLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tespit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz! İfadelerini kullandı.





