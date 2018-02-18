Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken Meteoroloji'den üç kritik uyarı geldi. İşte o hava durumu uyarıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Van, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar, Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU İÇİN ÜÇ KRİTİK UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Iğdır çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, görüş mesafesinde azalama, trafikte aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Anadolu' da beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışının Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.