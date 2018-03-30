Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavı yarın saat kaçta?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) II. Dönem sınavları için geri sayım başladı. Bir yandan gerekli belgelerini tamamlamaya çalışan açık liseliler bir yandan da sınav bilgilerini teyit ediyor.

Açık Öğretim Kurumları Sınavları, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle iki hafta ertelenen AÖL’ün ilk oturumu yarın yapılacak. Açık lise sınavları . (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

1. Oturum 31 Mart 2018 9.30

2. Oturum 31 Mart 2018 14.00

3. Oturum 01 Nisan 2018 15.00



Ayrıca 3. Oturumun saat 15.00’ a alınmasının nedeni ÖSYM sınav takviminde yer alan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15’ te yapılacak olmasından kaynaklanmaktadır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

MEB'in resmi internet sitesinden güvenlik Kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler.

AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.