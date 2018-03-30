Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler

Ali AKSOYER /İSTANBUL, (DHA)- TAKSİM'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü evde tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. polis operasyonuyla yakalandı. 21 Ocak 2017'deki olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Görüntülerde şüphelinin, omuzuna alarak götürdüğü genç kadını bir ara sokakta yere bıraktığı görülüyor. Bu sırada park halindeki aracını almaya gelen bir kişi görüntülere yansıyor. Bu kişi aracını çalıştırdıktan sonra sokaktan ayrılıyor. Şüpheli ise yere bıraktığı genç kadının yanında bir süre bekliyor.

Kadının yanından ayrıldıktan sonra çevreyi kontrol eden şüpheli, tekrar kadının yanına geliyor. Şüpheli kişi, genç kadının koluna girerek zorla götürüyor. Bu sırada genç kadının kendinde olmadığı ve güçlükle yürüdüğü görülüyor. Sokaktaki yaşlı bir kişi de dikkat çekiyor.

DÜN AKŞAM EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Dün operasyon için düğmeye basıldı. Akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenlendi. Şüpheli, polisleri karşısında görünce kaçmaya çalıştı; bu sırada da bacağı kırıldı. Operasyonda Engin K. yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Engin K. adliyeye sevk edildi. Engin K.'nın cinsel saldırı, uyuşturucu kullanmak, yaralama ve hırsızlıktan 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.