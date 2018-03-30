Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail

Afrin operasyonunda şehit olan 46 asker için Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart’ta lokum dağıtılmak istenmişti. Bir grup, üniversitede lokum dağıtılmasına karşı çıkarak, "İşgalin katliamın lokumu olmaz" şeklinde pankart açmıştı.

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Afrin operasyonuna destek olan grubu protesto eden öğrencilerin gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz” sözleriyle devam etti.

Odatv'de yer alan habere göre Yaşanan tartışma bugün üniversitedeki mail kriziyle yeniden baş gösterdi. Üniversitenin akademik kadrosu, öğrencileri ve çalışanları ile iletişim kurulan mail sistemi üzerinden 15.34’te dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı.



Tüm akademik kadro, öğrenci ve çalışanlara gönderilen mail'de, 19 Mart’ta yaşanan olaylar hatırlatılarak, “Yaşanan bu kayıplar eşliğinde meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır. Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir” şeklinde ifadeler kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin resmi mail hesabından, akademisyenlere, öğrencilere ve çalışanlara giden mesaj şöyle:



"Değerli Boğaziçi Üniversitesi mensupları ve sevgili öğrenciler,

Son dönemlerde yaşanan olaylar neticesinde üniversitemiz tarihinde ilkleri yaşar olmuş ve yaşananlardan ötürü yıllardır süre gelen Boğaziçi kimliği ve kültürü ciddi ölçüde zarar görmüştür. 19 Mart 2018 Pazartesi günü üniversite iradesi dışında gerçekleşen tatsız olayları desteklemediğimiz gibi bu olaylar neticesinde üniversite idaresine müdahale edilmesini de desteklemiyoruz. Öyle ki üniversitemiz temel ilkelerini ve duruşunu yitirmiş olup fikirlerin korku ve endişe ile ifade edildiği bir yapıya evrilmiş ve üniversite organları bu süreçler içerisinde işlev kaybı yaşamıştır.

Yaşanan bu kayıplar eşliğinde meydana gelen korku ve panik havasında fikir beyan etmek cesaret göstergesi haline gelmiş olup bu cesareti gösterenlerin de kamuoyu önünde siyasi ve politik hedefler haline getirilmesi üniversitemizi oldukça kaygılandırmıştır.

Bu baskıcı ortam devam ettiği sürece ders verilmesi, araştırma yapılması ve bilimsel ilerleme sağlanması mümkün değildir. Tüm akademisyenleri ve öğrencileri zedelenmiş olan boğaziçi kültürünü tekrar ayaklandırmak için birlik olmaya davet ediyoruz."

ONAY OLMADAN GÖNDERİLMİŞ!

Üniversitenin resmi mail hesabından atılan mesajdan 10 dakika sonra tüm akademisyenlere, öğrencilere ve çalışanlara yeni bir mesaj daha yollandı. O mesajda ise, ilk açıklamanın Rektörlük onayı olmaksızın gerçekleştirildiği belirtilerek, "Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz" denildi.

Mesaj "Az önce atılan maili lütfen dikkate almayınız!" başlığıyla yayımlandı ve şu ifadeler yer aldı:



"Az önce atılan mail rektörlük onayına sunulmadan atılan bir mail olup üniversitemizin düşüncelerini temsil etmemektir. Rektörlük içerisinde meydana gelen bu karışıklığın sizlere yansımasından ötürü özür dileriz."