Başsavcısı İrfan Fidan'dan duygulandıran konuşma

Ümit TÜRK- İdris Tiftikçi - Özden ATİK İstanbul,(DHA) İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şehit savcının babası Hakkı Kiraz ile hakim, savcı ve adliye personeli katıldı. Anma törenin ardından şehit savcının makam odasına karanfil bırakılarak dualar okundu.

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi olayında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma töreninde konuşan bakan Gül, 3 yıl önce hayatını adaletin tesisi, ülkenin birliği ve beraberliği için adamış büyük bir insanı hakka uğurladıklarını dile getirerek, olayın bütün faillerinin yargı önünde hesap vermek üzere büyük bir titizlikle mücadele edildiğini belirtti. Gül, bu konudaki gelişmeleri de hep birlikte takip ettiklerini söyledi.

"PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİ..."

Son 5 yıldır Türkiye'ye yönelik terör hadiselerinin yoğunluk kazandığına dikkat çeken Gül, "Adına FETÖ, YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C hangi örgütün ismini dersek diyelim, bu proje terör örgütlerinin temel amacı, ülkemizin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini ortadan kaldırmaktır. Bayrağımızı, vatanımızın birliğini, devletimizin bekaasını tehdit eden bu örgütlere karşı devletimiz bütün kurumlarıyla bütün organlarıyla kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.

BAŞSAVCI SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te vazifesi başındayken teröristler tarafından rehin alınarak şehit edildiğini hatırlatarak soruşturmaya ilişkin bilgiler paylaştı. Fidan, soruşturma kapsamında eylem talimatını veren yabancı ülkedeki örgüt elebaşlarının tespit edildiğini ve haklarında kırmızı bülten çıkartılarak iade süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Fidan ayrıca, eylemde kullanılan silahı temin eden ve eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarını eylem öncesi saklayan şüphelilerin de tespit edildiğini ve tutuklandığı bilgisini verdi.

BAŞSAVCIDAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA...

Başsavcı Fidan daha sonra şehit savcı için kaleme aldığı duygulandıran bir yazıyı okudu; "Herkesimden, her görüşten, herkesin ortak kanaati odur ki, Şehit Mehmet Selim Kiraz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakim ve savcılarının mütebessim, aydınlık ve güler yüzüdür. Şehit Mehmet Selim Kiraz, mazlum ve masum Anadolu insanının adalet ve merhamet dolu yüreğidir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, emperyalizmin ürettiği taşeron terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklali ve istikbalidir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, katiller tarafından başına silah dayandığında dahi verdikleri suya tenezzül etmeyen kahraman Türk milletinin yiğit evladıdır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, al kanla boyanmış şanlı hilalin kucakladığı yıldızdır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, kaleminden kan damlayan katil aklayıcısı sözde aydınların utancıdır, karanlık vicdanlarında azaptır. Şehit Mehmet Selim Kiraz, Anadolu türkülerinde yankılanan ezgi, ozanların dilinde ağıt, evliyaların dilinde dua, yükselen ezanların ruhundaki nağmedir"

VALİ ŞAHİN: TÜRK MİLLETİ VE YARGISI YOLUNA BÜYÜK İVME KAZANARAK DEVAM EDER

İstanbul Valisi Vasip Şahin de 31 Mart 2015 tarihinin gönüllerinin en çok yorulduğu günlerden biri olduğunu anlatarak, o gün burada adalet tarihinin belki hiç görmediği, bundan sonra da görmeyi temenni etmedikleri acı bir gün yaşandığını söyledi. Şahin, "Ama inanıyoruz ki Türk milleti ve Türk yargısının bu olaydan büyük bir hız, büyük bir ivme kazanarak yoluna adaleti sağlamak, tahakkuk ettirme ve dağıtma görevine daha bir bilinçle ve keskinlikle devam eder" diye konuştu.

MAKAM ODASINDA DUA OKUNDU

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için atriumdaki törenin ardından 6.kattaki makam odasına çıkıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve beraberindekiler şehit savcının masasına karanfil bıraktı. Daha sonra Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç ile birlikte dua okundu. Şehit savcının babası Hakkı Kiraz, "Allah tarafından oğlumla imtihan edildim. Cenabı Allah'ın insanlara bahşettiği güzelliklerin bir tanesi de evladıdır. Fakat rabbime şükürler olsun ki ben evladımla imtihan edildim. Evladım da inşaallah imanla rabbine kavuşmuştur. Rabbim bu devlete, bu millete zeval vermesin. Allah kalanlara sağlık versin, giden gitmiştir. Çalışanlarımıza, hakim, savcılarımıza, güvenlik güçlerimize sağlık, sıhhat, afiyet verin. Bütün şehitlerimize rahmet olsun" dedi.

BAKAN GÜL: HEPİMİZ SİZİN EVLADINIZIZ

Bakan Gül ise "Biz hepimiz sizin evladınızız dediğiniz gibi. Şahsi bir şey değil, devletin bekası için teröristlerin saldırısıyla ebedi hayata uğurladık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah'ın izniyle bayrağı da, emaneti de hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. Sizin gibi babalar olduğu için de, sizin gibi bir milletin ferdi olduğum için de Allah'a ne kadar şükretsek az. Allah razı olsun" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Gül beraberindekilerle odadan ayrıldı.