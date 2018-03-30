30 Mart 2018 14:59

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi olayında flaş gelişme

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi olayında flaş gelişme
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı.
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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayında silah temin ettiği iddia edilen avukat tutuklandı.

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