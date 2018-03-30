Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayında silah temin ettiği iddia edilen avukat tutuklandı.
AYRINTILAR GELİYOR..
30 Mart 2018 14:59
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi olayında flaş gelişme
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı.
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi olayında silah temin ettiği iddia edilen avukat tutuklandı.
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