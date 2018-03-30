AKP'lilerin araçlarını arayan polisler açığa alındı

AKP’nin Diyarbakır’da düzenlediği kongreye katılanların bulundukları araçları aradıkları için Kocaköy İlçe Emniyet Amiri M. P ile 2 polis AKP'lilerin şikayeti üzerine açığa alındı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 17 Mart’ta Diyarbakır’da yapılan AKP 6. Olağan İl Kongresi'ne katılanların bulunduğu araçlar, Kocaköy ilçesi girişindeki polis arama noktasında güvenlik amacıyla arandı.

AKP'LİLER POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre buna tepki gösteren AKP’liler durumu AKP il ve ilçe yöneticilerine bildirerek, polislerden şikâyetçi oldu. Bunun üzerine AKP yöneticileri durumu Kocaköy Kaymakamı ve Diyarbakır Valiliği'ne bildirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre olayla ilgili idari soruşturma başlatan Diyarbakır Valiliği’nin talimatı üzerine ise arama noktasında görevli 2 polis ve Emniyet Amiri P. açığa alındı.