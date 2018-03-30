Canlı bombanın ailesine 3 kuruşluk tazminat cezası

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen Barış, Emek ve Demokrasi Mitingi’ne IŞİD’in düzenlediği saldırıda eşi avukat Uygar Çoşgun’u kaybeden, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-DER) Başkanı avukat Mehtap Sakinci Coşgun, canlı bomba eylemini düzenleyen Yunus Emre Alagöz’ün anne ve babasına 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

20 Temmuz 2015’te Suruç’ta 31 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen canlı bomba da 10 Ekim Ankara Garı katliamını gerçekleştiren Yunus Emre Alagöz’ün kardeşi Şeyh Abddurrahman Alagöz’dü.

AİLE DURUŞMALARA KATILMADI

Mehtap Sakinci Coşgun’un saldırının canlı bombaların ailesine açtığı 3 kuruşluk tazminat davası Ankara 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Canlı bombaların anne ve babası davanın hiçbir duruşmasına katılmadı. Mahkeme gerekçeli kararında ailenin, çocuklarının verdiği zarardan sorumlu olduğunu belirterek tazminat ödemeleri gerektiğine hükmetti.

Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre katliamı düzenleyenlerin ailesine sembolik olarak tazminat davası açtığını ve ailenin kamusal sorumluluğunu hatırlatmak açısından davanın önemli olduğunu aktaran Coşgun konuyla ilgili şunları söyledi:

‘BİR ŞEKİLDE SUÇ ORTAĞISIN’

“Benim bu davayı açma sebebim Türkiye tarihine damga vuran Suruç ve Ankara Katliamını gerçekleştiren, kan bağı olan bu kişilerin ailelerinin de kamusal sorumluluğunu hatırlatmaktı. Suruç Katliamı’nın ardından bir diğer çocukları Ankara’da kendisini patlatırken çocuklarıyla ilgili gelişmeleri yetkililerle paylaşmayan bu aileye dava açtım. Ölen herkesin mirasçısı geride kalanlardır. Fakat aile yargılamanın parçası olmadı. Tazminat davası gıyaplarında sonuçlandı. Herkes çocuğuyla ilgili süreci en iyi takip edendir. O çocukların masum insanları öldürmemesi için elinden geleni yapmadıysan sen de bu suçun bir şekilde ortağısındır. Buna vesile kılınan herkesin vicdanında bu yükü taşımasını istedim. Duruşmaya katılıp ‘biz çocuklarımız için elimizden geleni yaptık, yetkililer ilgilenmedi’ bile demediler.”