30 Mart 2018 11:29

Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlamayla ilgili son dakika gelişme!

Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlamayla ilgili son dakika gelişme!
Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu, görevlerini ihlal eden görevlileri tespit ettiğini açıkladı.
+ A -

Paylaş

Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli 11 özel güvenlik görevlisinin görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle kusurlu olduklarını tespit etti.

Çok Okunanlar

Güncel