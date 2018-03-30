Mahir Çayan ve arkadaşları için anma programı

Kızıldere’de katledilişlerinin 46. yılında Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak amacıyla bugün birçok yerde etkinlikler düzenlenecek.

MEHMET MENEKŞE - CUMHURİYET - Tokat’ın Almus İlçesi Kızıldere köyünde 30 Mart 1972 yılında katledilen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) lideri Mahir Çayan ve arkadaşları anılacak.

Katledilişlerinin 46. yılında Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak amacıyla bugün çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenecek. İlk etkinlik saat 12.00’da CHP Gençlik Kolları tarafından Mahir Çayan ve arkadaşlarının Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında gerçekleştirilecek.

CHP’lilerin ardından ise saat 14.00’da Devrimci Hareket, Çayan ve arkadaşlarını mezarı başında anacak. Akşam saat 18.00’da da Kurtuluş Partisi Gençliği mezar başında bir etkinlik gerçekleştirecek. İstanbul’da ise saat 12.30’da Galatasaray Lisesi önünde 78’liler Girişimi, ADAM-DER, EHP, EMEP, HDK, HDP, Karşı Sanat Çalışmaları, SYKP, YSGP’liler ortak basın açıklaması gerçekleştirecek.

‘Türkiye’de halk baskı altında’

Kızıldere’de katledilen Ertan Saruhan’ın akrabası eğitimci Zeki Saruhan, Türkiye solunun bu katliam sonrasında lidersiz kaldığını söyledi. “Gençler, Türkiye’nin Amerika’ya bağımlı kalmasına baş kaldırdılar” diyen Zeki Saruhan, “Gençlerin bu mücadelesi başta işçiler, köylüler olmak üzere halk kitlelerine yansıdı. Ertan da kendi ilçesi Fatsa’da bu mücadelenin önderlerinden biri oldu. Bu gençler hiçbir zaman vatanlarının ve halkın aleyhine çalışmadılar. Bugün yaşamış olsalardı, kimbilir Türkiye’nin hangi yönetim birimlerinde ve siyaset sahnesinde yer alacaklardı” dedi. Türkiye’nin geçen 46 yılda değişmediğini söyleyen Saruhan, “Olağanüstü önlemlerle halk kitleleri baskı altında tutuluyor. Kızıldere katliamı gibi gençlik kıyımlarında Türk solu lidersiz bırakılmış; 1980 askeri darbesiyle örgütlü yapısını yitirmiştir. Bugün yaşanan sancı geçmişte yaşanan kıyımların sancısıdır” diye konuştu.

Kızıldere’de ne olmuştu?

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın 12 Mart darbesinden sonra idam edilmelerini engellemek için, Mahir Çayan ve arkadaşları NATO üssünden kaçırdıkları İngiliz ve Kanadalı teknisyenlerle birlikte Tokat’ın Kızıldere köyüne geldi.

Burada muhtarın evinde saklanan Mahir Çayan ve arkadaşlarının yerini belirleyen jandarma 30 Mart’ta sabah 05.00 sıralarında bilgi almak için eve geldi. Muhtarın önceden hazırladığı ihbar mektubunu jandarmaya vermesinin ardından evin çevresi kuşatıldı.

Jandarmanın teslim ol çağrılarının ardından açtığı ateş sonucu Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz öldürüldü. Saldırı sırasında samanlığına kaçarak saklanan eski HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise ertesi gün ölülerin arasında oğlunun olmadığını söyleyen babasının sözleri üzerine yapılan aramada samanlıkta yaralı yakalanmıştı.