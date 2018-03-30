Atatürk düşmanlığında birleştiler!

İKLİM ÖNGEL - CUMHURİYET -Atatürkçülere yönelik “terörist” imasında bulanan, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma töreni için gönderilen resmi talimattan Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerinin asılması bölümünü çıkaran Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e; yaşanan olayların ardından bürokratların destek ziyaretleri yaptığı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Müdürü bu kez de Atatürk'ü genelgeden silmiş!

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Özdemir ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Özcan’ın Demir’i ziyaretleri, sosyal medyadan fotoğraflı olarak “Dik dur eğilme, dürüstlüğüne inanan seninle” yazısıyla paylaşıldı.

Demir’e destek bürokratlarla sınırlı kalmadı. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen’in Bartın Şubesi de Demir’in ulusal medyada gündeme gelmesiyle, destek ziyaretinde bulundu.

‘Gereği yapılmalı’

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, “Aynı masa etrafında buluşan bu bürokratlar, Demir’in Atatürk düşmanlığına ortak olmuşlar ve bu tavırlarını da utanmadan sosyal medyadan duyurmuşlardır. Devlet büyüklerine hakaret edenler için gereken işlemler nasıl ki hiç zaman yitirilmeden yapılıyorsa, bu bürokratların bu yakışıksız davranışlarına ilişkin işlemlerin de zaman yitirilmeden yapılması gerekiyor” dedi.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Demir, ilk olarak müftülüğün programında “Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var, ama bu imkânlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi” dediği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla gündeme gelmişti.