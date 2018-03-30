30 Mart 2018 08:59

İşçiler çatıdan düştü! Çok sayıda yaralı var

İşçiler çatıdan düştü! Çok sayıda yaralı var
Okmeydanı'nda Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenileme çalışması sırasında işçiler çatıdan aşağıya düştü.
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Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.

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