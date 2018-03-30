30 Mart 2018 08:02

Adana'da operasyon! Çok sayıda gözaltı

Adana'da operasyon! Çok sayıda gözaltı
Adana’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda 1’i çocuk 5’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.
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