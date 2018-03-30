Bayburt'ta korkunç kaza: 7 ölü, çok sayıda yaralı var

DHA - Bayburt'ta, Gümüşhane karayolu Aydıntepe mevkiinde İran plakalı bir otomobil ile minibüs, yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda korkulukları aşarak art arda menfeze uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada 7 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sıralarında Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi yakınlarındaki Aydıntepe mevkiinde meydana geldi. Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden İran plakalı otomobil ardından Bayburt-Trabzon hattında taşımacılık yapan bir firmaya ait minibüs, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapatılan yolda başlatılan menfez çalışması için kazılan 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Art arda düşen araçlar demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören çevredeki diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada 7 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.