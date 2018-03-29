İnşaat işçilerine 'farklı lisanlarda' konuşma yasağı

İstanbul'da bir inşaat firmasının, işçilerin "farklı lisanlarda" konuşmalarını yasakladığı belirtildi. Karara gerekçe olarak diğer personellerin rahatsız olması gösterildi.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası; Yapı & Yapı firmasının İstanbul’daki bir inşaatında Kürtçe konuşulmasını yasakladığını açıkladı. Firmanın gönderdiği yazıda, “farklı lisanlarda konuşmalar tüm personeli rahatsız etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’nın (İYİ-SEN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yapı & Yapı firmasının İstanbul Kayaşehir Emlak Konut Kuzey Yaka Projesi inşaatında çalışan bazı inşaat işçilerinin şantiye içerisinde kendi aralarında Kürtçe konuşmalarının yasaklandığını öğrenmiş bulunuyoruz” denildi.

Firmanın gönderiği yazıda, “Şantiyede çalışan personelin farklı lisanlarda konuşmaları diğer taşeronların personelleri de dahil olmak üzere tüm çalışanları rahatsız etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Karara tepki gösterilen İYİ-SEN açıklamasında, “Patronlar kar hırsları yüzünden işçileri ölüme gönderir, işçilerin en temel hakları olan ücret, barınma ve yemek gibi haklarından mahrum bırakır. Sigorta primini eksik öder, hem işçinin hakkından hem devlete ödemesi gereken vergiden kaçar. Sonra gelir kendi sömürüsünü perdelemek amacıyla işçiler arasında ayrımcılığı körükler. Buna da konuşulan dili sebep gösterir” ifadelerine yer verildi.