29 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarında geçtiğimiz hafta 2 talihli 6 bilmişti ve 1.894.678,55 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuşlardı. Peki, Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte, 29 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

7, 8, 15, 16, 23, 24

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’da geçen hafta büyük ikramiye İzmir ve Samsun’a isabet etti. Çekiliş sonucunda; 6 bilen 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. 1 milyon 894 bin 678 liralık büyük ikramiyeyi paylaştılar. 5 bilen 49 talihli 12 bin 547 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 353 talihli 197 lira 10 kuruş ve 3 bilen 76 bin 989 talihli 14 lira 80 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam, 6 milyon 204 bin 500 lira ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak, 1 milyon 745 bin 287 lira 32 kuruş aktarım yapıldı.

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SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.