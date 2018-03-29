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29 Mart 2018 20:50
Alara'dan acı haber geldi
Hocasının otel odasında tişörtle asılmış şekilde bulunan hukuk öğrencisi Alara K.’den üzücü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Alara K'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
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Hocasının odasında asılı bulunan Alara'nın korkunç dramı
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