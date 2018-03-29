29 Mart 2018 20:50

Alara'dan acı haber geldi

Alara'dan acı haber geldi
Hocasının otel odasında tişörtle asılmış şekilde bulunan hukuk öğrencisi Alara K.’den üzücü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Alara K'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
+ A -

Paylaş

Ayrıntılar geliyor...

 

Hocasının odasında asılı bulunan Alara'nın korkunç dramıHocasının odasında asılı bulunan Alara'nın korkunç dramı

Çok Okunanlar

Güncel