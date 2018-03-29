'Geliniyle ilişkisi var' cinayetinde flaş gelişme

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Ovapınar Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Ü., iki çocuk annesi gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Çankaya ile ilişkisi olduğu yönünde söylentileri duydu. Sokakta Muharrem Çankaya ve kuzeni Nihat Çankaya'nın önünü kesen Ramazan Ü., elindeki pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Muharrem Çankaya ve Nihat Çankaya tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı. Vurulmasına rağmen Muharrem Çankaya, kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuzenleri ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nihat Çankaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Çankaya ise ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli Ramazan Ü.'nün tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtığını belirledi. Ramazan Ü. ile evli oğlu Selami Ü. (38) ve diğer oğlu Süleyman Ü. (36) polis tarafından gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.