Etkisiz hale getirilen teröristler arananlar listesinde çıktı

Ramazan ÇELİK / HATAY, (DHA) - Hatay'ın Arsuz İlçesi Amanos Dağları eteklerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 PKK'lı teröristten 2'sinin aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi.
26 Mart'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Teröristlerden Necmettin Kutum'un (38) arananlar listesinde mavi kategoride, İsmail Özdemir'in (30) ise gri kategoride yer aldığı belirlendi.