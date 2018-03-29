29 Mart 2018 14:36

Diyarbakır'da hain saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da hain saldırı! Yaralılar var
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bir grup teröristin, görev değişimine giden güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırdığı belirtildi.
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DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Olay, Hazro ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgen köyü kırsalında meydana geldi. Görev değişimi sırasında zırhlı askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda araçtaki askerlerden 6'sı hafif şekilde yaralandı. Bölgede saldırıyı gerçekleştiren grubun etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

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