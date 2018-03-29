Denizlili şarkıcıdan 'Çiftlikbank' şarkısı

Denizli'de kurduğu Grup SİS ile Anadolu folk rock müziği yapan besteci ve yorumcu Hurşit Türkay, son zamanlarda binlerce vatandaşın dolandırıldığı Çiftlikbank üzerine şarkı yaptı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- Bestelediği şarkıyı seslendiren Türkay, vatandaşları bundan sonrası için uyarmayı amaçladığını söyledi.

Besteci ve yorumcu Hurşit Türkay, Çiftlibank dolandırıcılığının patlak vermesinin ardından geçen hafta bununla ilgili şarkı yapmaya karar verdi. Önce sözlerini yazan Türkay, ardından 9/8'lik müzikle yerel motiflerle uyarlayıp, hareketli, neşeli ve eleştiri yüklü şarkıyı ortaya çıkardı.

Türkay, daha sonra kendisi ile birlikte müzik yapan Grup SİS üyeleri, darbukada Sultan Turun ile bağlamada Fazıl Cengiz Eskin ile birlikte yeni beslenen şarkıyı seslendirdi. Katıldıkları etkinliklerde Çiftlikbank şarkısını söyleyen grup, beğeni topladı, vatandaşlardan tebrikler aldı.

Çiftlikbank şarkısını topluma mesaj vermesi için bestelediğini söyleyen Hurşit Türkay, "Bu ülke Banker Kastelli, Jed Fadıl ve batan bankaları gördü, vatandaşlarımız dolandırıldı. En son Çiftlikbank olayı çıktı. Binlerce vatandaşımız dolandırıldı. 1 lirayla 1500 liranın kazanılmayacağını vatandaşımız da bilmeli. Burada vatandaşımızın da suçu var.

Şarkıdaki şu söz 'Cümle alem sorar olmuş, cümbür cemaat Çiftlikbank' cümlesi olayı anlatıyor. Şarkıda uyarı bölümünde de 'Vallahi alınır, hem küser, hem darılır' dedik. Biz de sanatçı olarak vatandaşımızı kendi yöntemimizle uyarmak istedik. Sanat toplum içindir felsefesiyle hareket edip, Çiftlikbank olayını şarkıya dönüştürdüm. 9/8'lik hareketli, hicivli şarkıya dönüştürdük. Katıldığımız etkinliklerde bu şarkıyı söylüyoruz ve büyük ilgi görüyor. Amacımız vatandaşımızı şarkıyla uyarmak" dedi.

ÇİFTLİKBANK ŞARKISININ SÖZLERİ

Vah benim memleketim/

Akıl küpü sivri zeka/

Cin gibi, ele verir talkını/

Havuduyla yutar salkımı/

Sakın ola şudur deme/

Sirkesiz piyaz yeme/

Sen sen ol, fikir deme/

Vallahi alınır, hem küser/

Hemi de darılır/

Geliver gardaş, gel bir bak/

Dört bir yanda bir şak şak aman Allah/

Sürü sürü sığırcık/

Gayneyo Tosunbank/

Gayneyo Çiftlikbank/

Fadimem gelsin bağlardan/

Cemilem dönsün dağlardan, yeter gari/

Cümle alem sorar olmuş/

Cümbür cemaat Tosunbank/

Cümbür cemaat Çiftlikbank/

Tarih derler tekerrürden/

Vazgeçmeyiz kerevizden/

Cümbür cemaat Çiftlikbank