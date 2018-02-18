'IŞİD'in 5 numarası Türkiye'de yakalandı'

Uluslararası en çok aranan teröristlerin başında gelen IŞİD'in 5 numarası İsmail el Ithavi Türkiye’de yakalandı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Irak'ta IŞİD'e karşı başlatılan operasyonun ardından yasadışı yollardan Türkiye'ye kaçtığı belirlenen el Ithavi, Türk-Irak istihbaratının ortak çalışmasıyla takibe alındı. Türkiye'de saklandığı örgüt hücresinde yakalanan el Ithavi, 14 Şubat'ta Irak'a iade edildi.

IŞİD yöneticisinin 8 Şubat'ta Türkiye'de yakalandığı ve 6 gün boyunca sorgulandığı öğrenildi.

El Ithavi'nin yasadışı yollardan nasıl Türkiye'ye girdiği de belirlendi. Ithavi'nin Irak'tan önce örgütün merkezi konumundaki Rakka'ya gittiği, Rakka'ya yönelik operasyonların ardından da YPG'nin kontrolündeki bölgeden geçerek insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptığı öğrenildi.

İstihbaratlar üzerine Türk-Irak istihbaratı ortak çalışma başlattı. El Ithavi yakalanmasının ardından Irak merkezi hükümeti ile bağlantıya geçildi ve Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplere teslim edildi.

ABD tarafından başına ödül konarak aranan İsmail el Ithavi'nin Irak'ta CIA ekiplerince de sorgulandığı ve Irak'taki sorgusunun ardından ABD'ye verilebileceği öne sürüldü.