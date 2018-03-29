Ortaokul bahçesine mescit inşası

Birgün/ Mustafa Kömüş- Aksaray’da bulunan Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesine mescit yapılması için protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü koordinesinde gerçekleştirilecek olan mescit inşası için Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu ile inşaatın masraflarını karşılayacak olan Bayram ALTINSOY arasında uygulama mescidi protokolü imzalandı.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İnşaat Emlak Şube Müdürü Bilal AĞIR, Din Öğretimi Şube Müdürü Affan BAŞBUĞ, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Kuddusi BAKAR, Bayram ALTINSOY ve Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Okan ÇELİK katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu

Protokolün duyurusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: “İmzalanan bu protokol ile Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu bahçesine uygulama mescidi yapılacak. Bu mescidin yapımının çok önemli bir kısmı hayırsever vatandaş Bayram ALTINSOY tarafından karşılanacak. Uygulama mescidinin yapımı için kontrol, denetim, karar ve onay işlemleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürütülecek. Uygulama mescidi tamamlandığında gerekli onaylar alınarak Recep Gülcan ALTINSOY ismi verilecek.”