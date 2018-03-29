İl Sağlık Müdürü'nden polise: Sen kim oluyorsun da...

Şırnak'taki güvenlik kontrol noktasında aracı durdurulan İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun'a polis memurunu engellediği ve tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis memuru verdiği ifadede, "Kontrol için araçtan inmelerini söyledim. Nedim Uzun, "Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Sicilini ismini ver lan bana, görüşeceğiz seninle diye bağırdı" dedi.

Şırnak'ta güvenlik kontrol noktasında aracı durdurulan İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun’un, arama yapmasını engellediği ve kendisini tehdit ettiğini öne süren polis memuru Mustafa B., suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayı soruşturan Savcı Çağatay Türker, polis Mustafa B. ile birlikte olaya tanık olan 4 polisin daha ifadesine başvurdu.

"Araçtan inmelerini söyleyince..."

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre 22 Mart’ta ifade veren Mustafa B., olayın 21 Mart’ta Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı niza miyesinde yaşandığını söyledi. Mustafa B. durdurdukları araçta arama ve kontroller yaptığını, bu esnada araçtaki İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve yanındaki İlker Yavuz’un görevlerini yapmalarına engel olduğunu iddia etti. Polis memuru ifadesinde şunları söyledi: “Kontroller için araçtan inmelerini gerektiğini söyledim. Şahıslardan Nedim Uzun, ‘Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm beni de aracı da arayamazsın. Sen kimsin de beni arıyorsun lan. Sen provokatör polis misin? Provokatör polis. Senin amacının ne olduğu belli’ gibi sözler sarf ederek, ‘Sicilini, ismini ver lan bana, görüşeceğiz seninle’ diye bağırdı.

Olayın daha büyümemesi için telsizden olayı anons ettim. Havalimanı Bürolar Amiri G.G. resmi kurallar gereği araçta ve araç içindekilerin kontrollerinin yapılması gerektiğini tekrar araç içindekilere bildirdi. Nedim Uzun tekrardan, ‘Beni arayamazsınız, ben Şırnak İl Sağlık Müdürüyüm. Ben uzman doktor Nedim Uzun, şüpheli miyim? Beni şüpheli olarak mı görüyorsunuz? Önleme aramasıymış! Siz neyi önlüyorsunuz?’ şeklinde sözler söyleyerek görevimizi yapmamıza engel oldu.

"Nerede lan beni arayacak kişi!"

Şahıslar araçtan inmeyince sadece araçta bagaj kontrolü yapıldı. Araç hareket halindeyken Nedim Uzun araç içerisinden ‘Nerede lan beni arayacak kişi? Gel de arasana lan. Ne oldu arayamadın işte’ sözler söyleyerek biz görevlilere sözlü tacizde bulundu. Havaalanı nizamiye giriş bölgesini gören kameralar mevcuttur. Kamera kayıtları incelendiğinde belirttiğim hususlar tespit edilecektir.”