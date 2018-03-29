29 Mart 2018 12:45

'Tosuncuğun' kedicik merakı ortaya çıktı

'Tosuncuğun' kedicik merakı ortaya çıktı
Çiftlikbank CEO’su firari Mehmet Aydın’ın başka isimlerle sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar'ın kediciklerini takip ettiği iddia edildi.
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Eren Çakar ismiyle twitter ve instagramda hesaplar açtığı öne sürülen Aydın’ın takip ettikleri arasında Adnan Oktar ve 'kedicik'lerinin bulunması dikkat çekti. 

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