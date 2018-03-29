Belediye görevlilerinden skandal görüntü

Kutlama etkinlikleri kapsamında 80 at ile 28 Mart Kurtuluş Koşusu'nun yapıldığı Düziçi'nde koşu sonrası belediye personeli havaya kurşun yağdırdı. Meskun mahalde defalarca silahlarını ateşleyen belediye personeline halk tepki gösterdi.

MERMİLER HAVADA UÇUŞTU

Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre her yıl 28 Mart’ta kutlanan Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ancak bu yıl diğer yıllardan biraz farklıydı. Belediye binası önünde defalarca silahlarını ateşleyen belediye görevlileri ve zabıtalar halka büyük panik yaşattı.

MESKUN MAHALDE ATEŞ ETTİLER

Bir vatandaş “çatışma çıktı sandık evlere kaçtık” derken, bir başka vatandaş da “Silah atılan belediyenin karşısı kaymakamlık, 200 metre yanında Emniyet Müdürlüğü var. Kimse gelip ne oluyor demedi” diye tepki gösterdi.

ÖNCE KORUMALAR SONRA ZABITALAR SIKTI

Görüntülerde ilk olarak koruma oldukları anlaşılan belediye görevlileri silahlarını sıkıyor. Ardından bir korumanın silahını alan zabıta memuru kurşun yağdırıyor. Tüm bunlar yaşanırken de belediyenin takım elbiseli personeli davul zurna eşliğinde halay çekiyor.