Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili savcılık açıklama yaptı

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun öldüğüne dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Hatay’da ailesi ile birlikte yaşamına devam ettiğini açıkladı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tacize uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğun öldüğüne yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı yönünde Medya İletişim Bürosu’ndan yazılı bir açıklama yaptı. Küçük kızın öldüğüne ilişkin bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu belirterek, yaşanan olayın toplumu derin bir üzüntüye boğduğu ve her kesimde tepkiye neden olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurun herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayıp, ailesi ile birlikte Hatay’da yaşamaya devam etmektedir. ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanan şüpheli ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunmaktadır. Şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

Tutuklanan Sedat Keser’in ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan cezaevinde tek kişilik hücrede olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Şubat’ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı.

Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser’i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser’e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser’e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı.

Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.