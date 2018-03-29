Liselilerden din referanslı yarışmaya tepki

Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri, din referanslı bir yarışmanın Öğretim Birlliği Yasası'na, laiklik ilkesine ve bilimsel eğitim anlayışına aykırı olduğunu vurgulayarak, duyuruların altına "Eğitimde tek kılavuz bilimdir" ve "Laik eğitim istiyoruz" yazdılar.

Sol'da yer alan habere göre, İzmir merkezli bir dernek olan AKÇEV ile Kuran'ın Anlamıyla Buluşmak Platformu, "Ayeti seç fotoğrafını çek" adlı bir fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışma şartnamesinde fotoğrafların Kuran'dan ayetler referans alınarak çekilmesi, ayet referansı olmayan fotoğrafların yarışmaya kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Yarışmanın afişleri okullara da asıldı. Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nin bilimsel ve laik eğitim isteyen öğrencileri, bu organizasyona tepki gösterdi. Öğrenciler tepkilerini, afişlerin altına yazdıkları "Eğitimde tek kılavuz bilimdir" ve "Laik eğitim istiyoruz" ifadeleriyle gösterdiler.

Öğrenciler, din referanslı bir yarışmanın laik eğitim kurumlarında düzenlemeyeceğini, bunun Öğretim Birliği Yasası başta olmak üzere tüm yasalara, anayasaya, laiklik ilkesine ve bilimsel eğitim anlayışına aykırı olduğunu savundular.

İşte İzmir'de liselilerin tepkileri: