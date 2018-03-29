Soruşturma açılan müezzinden intihar girişimi

Zonguldak'ta cami müezzini kendisini boşluğa bıraktı.

Zonguldak'ta saat 17.00 sıralarında, cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'na gelerek 1'inci kata çıktı. M.A.E., burada kendisini hanın ortasındaki boşluğa bıraktı.

Müezzinin camiye çorapsız geldiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı öne sürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaralanan M.A.E., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMAYA SİNİRLENDİ

Haberi alan M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları, hastaneye gelerek müezzinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi.

M.A.E.'nin intihar girişiminin öncesinde görüştüğü arkadaşlarına, yarın savunma yapmasının istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.