Meclis Camisi'ni yıkma hazırlığı: Kavaklar kesildi

Ağa Han Mimarlık Ödülü'ne sahip olan Meclis Camisi'nin yıkılması için uzun süredir girişimlerde bulunan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, yıkım öncesi bir adım daha attı.

TBMM Camii’nin ödüllü projesinin bir parçası olan ve minare yerine dikilen kavaklar, hafta sonu İsmail Kahraman'ın talimatıyla kesildi.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre geçen hafta cuma günü caminin önünde eski halka ilişkiler binalarının yıkıntılarının yer aldığı alanda başlatılan moloz temizliği ve toprakla eski temellerin örtülmesi çalışması sırasında ani bir kararla caminin bir parçası olarak projelendirilen 2 kavak ağacı kesildi.

Kavakların pazar günü Meclis kapalıyken özel bir ekip getirtilerek kesildiği ve Meclis dışına çıkarıldığı öğrenildi. Kavakların köklerinin toprak ve taşıma çim örtüyle kapatılması dikkat çekti. Alana bakıldığında fark edilmeyen kavak kökleri, çim örtü kaldırıldığında ortaya çıkıyor. Kavaklar caminin hizmete açıldığı 1989’da dikilmişti.