Meclis'te skandal! Kadınları sahneye çıkarmadılar

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nca başlatılan “Meclis Sohbetleri”nin ikincisi “Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu” temasıyla yapıldı.

Gazete Duvar'ın haberine görei oturum başkanlığını eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’in yaptığı, öğretim üyeleri Mustafa Budak, Mustafa Turan, İsmail Hakkı Ünal’ın konuşma yaptığı program öncesi katılımcılar için kısa bir müzik ve tiyatro gösterimi yapıldı.

‘ARKADAŞLAR ÜZGÜNÜM, KADINLAR SAHNEDE İSTENMİYOR’

Çanakkale destanının anlatıldığı yaklaşık 15 dakikalık müzikli gösteride erkek oyuncular sahnede yer alırken, aynı gösterideki kadın oyuncuların salonun kenarında olması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, bu görüntü, sahnelenen gösterinin kurgusundan değil “kadınlar sahneye çıkmasın” müdahalesinden kaynaklandı. Anlatımlara göre, 2 gündür bu program için hazırlanan Devlet Tiyatrosu oyuncuları, gösteriden 1 saat önce acil toplantıya çağrıldı. Bu toplantıda oyunun hazırlayıcıları tarafından “Arkadaşlar üzgünüm, kadınlar sahnede istenmiyor” denildi. Bunun üzerine istek doğrultusunda yeni bir düzenleme yapıldı, kadınların sahnede değil, salonun kenarında yer almasına karar verildi.

Alınan kararın iletilmesinin ardından oyuncular gösteri için salona giderken Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile karşılaştı. Meclis Başkanı Kahraman’ın kısa oyunda yer alan asker kıyafetli erkeklere ilgi gösterirken yanındaki kişilere, “Kadınlar yok değil mi? Kadınlar arkada görünmüyor değil mi?” dediği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, bu müdahale oyun hazırlanırken de yaşandı. Hazırlık sırasında oyunun provalarını izleyen bazı bürokratların eşini, çocuğunu askere uğurlayan kadınlar sahnesinde sarılmaların kaldırılmasını istediği öğrenildi. Bu sahne sadece el sallamaya dönüştürüldü.