Sağlık Bakanlığı açıkladı: 9 bin sözleşmeli personel...

Ağbal, katma değer vergisi (KDV) tasarısının dün Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, “Sağlık Bakanlığımızın talebi oldu, Devlet Personel Başkanlığımızdan olumlu görüş de geldi. Bugün itibarıyla inşallah -daha fazla alacağız ama- 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde, önümüzdeki aylarda yine sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili bir düzenleme yapacağız ama bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak” dedi. KDV oranlarına ilişkin etki analizi çalışması yaptıklarını da belirten Ağbal, “KDV Kanunu’na ilişkin ne zaman bir ihtiyaç ortaya çıkmışsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Vergi oranları tek başına kanunla düzenlenmez. KDV Kanunu standart bir oran belirler, Bakanlar Kurulu bu standart oran etrafında oranları farklılaştırabilir. Bakanlık olarak şu anda KDV oranlarına ilişkin bir etki analizi çalışması yapıyoruz. Bu çalışmada da bugüne kadar yaptığımız tüm indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız” diye konuştu.