28 Mart 2018 23:58

Akşam yemeğinden zehirlenen 150'ye yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı

Akşam yemeğinden zehirlenen 150'ye yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bursa Akşam yemeğinden zehirlendikleri iddia edilen 150'ye yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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