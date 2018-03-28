İhsan Eliaçık: Bu sözlere de dava açacak mısınız?

Teröre destekten 10 yıl hapsi istenen İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık sosyal medya hesabından çok sert ifadeler paylaştı.

“Teröre destekten 10 yıl hapsimi ve cumhurbaşkanı, milletvekili, memur, parti, vakıf, dernek yöneticisi vs. olmaktan mahrumiyet cezasını ve hemen şimdi uygulanmasını isteyen savcının amacı ne acaba?” diye yazan Eliaçık, “Teröre destekten ceza verecek bula bula beni mi buldunuz” dedi. Eliaçık AKP’li isimlerin çözüm süreci döneminde söylediği ifadelerin olduğu gazete kupürü paylaşarak, “10 yıla kadar hapis ve haklarımdan mahrumiyet cezası isteyen sayın savcı! Bu sözler hakkında da dava açmayı düşünüyor musunuz? Ben bunların hiçbirini demedim” diye yazdı.

İşte o paylaşımlar:







