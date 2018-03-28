Bu sözü paylaştıysanız dikkat! FETÖ soruşturması açıldı

Facebook’ta bir paylaşımın altına, “Allah var gam yok” yazan vatandaşa “FETÖ'cülük suçlaması” ile soruşturma açıldı.

Hüseyin Şimşek/BİRGÜN - Antep’te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kardeşi Beyhan Tahmazoğlu’nu eleştiren Facebook gönderisinin altına, “Allah var gam yok” yazan 50 yaşındaki Ahmet Nohutlu isimli vatandaş hakkında "FETÖ mensubu" olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında Antep’te yayımlanan GAP Gazetesi’nde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun kardeşi Beyhan Tahmazoğlu’nun “usulsüz işlem yaptığı iddiası”nın yer aldığı bir haberin yayımlanmasının ardından yaşandı.

“Stajyerlerin parasını ödemiyor” iddiası

GAP Gazetesi’nde Beyhan Tahmazoğlu’nun sahibi olduğu Özel Deva Hastanesi’nde stajyer olarak çalışan öğrencilere devlet tarafından ödenen staj paralarının verilmediği öne sürüldü. Tahmazoğlu'nun gazetenin imtiyaz sahibi Mustafa Diken’e açtığı davanın Facebook'taki paylaşımının altına Ahmet Nohutlu, “Allah var gam yok” yazdı. Bunun üzerine Nohutlu Antep Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerce ifadeye çağrıldı.

Polis sorgusunda öğrendi

Tahmazoğlu’nu eleştirdiği için ifadeye çağrıldığını düşünen Nohutlu’ya polis sorgusu sırasında "FETÖ'cülük suçlaması" yöneltildi. Daha önce özel harekat mensupları tarafından bölge illerinde duvarlara yazılan, TRT’de yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde dillendirilen “Allah var gam yok” sözünün Gülen yapılanması üyeleri tarafından kullanıldığını öne süren polisler, Nohutlu’ya, “FETÖ’cü müsün” diye sordu.

“Çok önceden beri kullanırım”

Gülen yapılanması suçlamasına anlam veremediğini dile getiren Nohutlu ise “Allah var gam yok” sözünü çok önceden beri kullandığını ifade etti. Nohutlu ifadesinde, “FETÖ'cülükle ilgim ve alakam yoktur. Hakkımda her türlü araştırma yapıldığı zaman bu durum anlaşılabilir. 'Allah var, gam yok' sözünü, ben çok önceden beri kullanırım. Bunun FETÖ'cülükle alakası yoktur” dedi. Nohutlu hakkındaki FETÖ soruşturması ve Tahmazoğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen staj paralarını stajyerlere verip vermediğine ilişkin habere yönelik soruşturma sürüyor.