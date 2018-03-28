Gezi Parkı’nda o emri veren polis ‘ByLock’çu çıktı

Gezi Parkı’nda eylemcilerin çadırlarının yakılmasıyla ilgili yargılanan dönemin Beyoğlu’dan sorumlu emniyet müdür yardımcısı Ramazan Emekli hakkında ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma dosyası ortaya çıktı.

Gezi eylemleri, ağaçların kesilmesine karşı eylem yapmak üzere çadır kuran çevrecilerin çadırlarının 30 Mayıs 2013’te yakılması sonrası Türkiye geneline yayılmıştı.

Mahkeme, Emekli’yi ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan beş ay, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan da beş ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği iki ayrı hapis cezasıyla ilgili olarak da hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Emekli, darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilmişti.

Çadırların yakılmasıyla ilgili yargılanan yedi zabıta daha önce delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Amasya’da tutuklu

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah’tan Fatih Ulaş’ın haberine göre, Emekli hakkında ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma dosyası olduğu da ortaya çıktı.

Ramazan Emekli hakkındaki ‘ByLock’ soruşturması İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen ‘ByLock’ tespitine ilişkin yazı ile başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Emekli hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma dosyası olduğundan ‘ByLock’ dosyasını da Amasya’ya gönderdi.

İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Emekli halen Amasya’da tutuklu bulunuyor.