Eskişehir'de velilerden imam hatip tepkisi

Esgazete - Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan Şehit Yunus Baykal Ortaokul ek binasında imam hatip ortaokul açılmak isteniyor. Şehit Yunus Baykal Ortaokulu Aile Birliği okul önünde eylem yaparak alınan kararı protesto etti.

Okul aile birliğinden yapılan açıklamada, “Okulumuzun ek binasının imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mahallemizin ve velilerimizin böyle bir talebi olmaması rağmen alelacele hiç kimseye danışılmadan okulların kapatılmasına iki ay kala böyle bir kararın alınması ve uygulamaya konulması doğru değildir. Üstelik ortaokulumuzun kapasitesi halihazırda doluyken şube açıyoruz denmesi bile sınıflarımızın mevcutlarını daha da artıracak ve eğitim öğretim kalitesi düşecektir” denildi.

İÇ BARIŞ BOZULACAK

Açıklamanın devamında şunlar aktarıldı: “Kaldı ki okul içerisinde aynı binada farklı iki okul türünün açılması ve iki farklı müfredatın uygulanması pedagojik açından uygun değildir. Bu uygulama öğrenciler ve veliler arasında ayrışmaya ve kutuplaşmaya neden olacaktır. Böyle bir durumda hem okul içerisinde hem de mahallemizde iç barış bozulacak ve huzursuzluk oluşacaktır. Mahallemiz yıllardır kardeşçe bir arada yaşam kültürünü benimsemiş ve bugüne kadar da başarıyla devam ettirmiştir. Bizler mahalle halkı, öğrenciler ve veliler olarak ‘biz yaptık oldu’ zihniyeti gibi dayatmacı bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Alınan bu kararı doğru bulmuyor ve geri alınmasını istiyoruz.”

Okul aile birliğinin düzenlemiş olduğu açıklamaya CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, Eğitim-İş Eskişehir Şube Başkanı A.Kadir Önder, Eğitim Sen yönetim kurulu üyeleri, Eğitim Sen Şube Sekreteri Kemal Koçak da katıldı.