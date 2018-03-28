28 Mart 2018 21:02

Cemaatin 'medrese' reklamı tartışma yarattı

İsmailağa cemaati, ‘hafızlık ve Arapça medreseleri’ adı altında düzenlediği kurs için reklam videosu yayınladı.
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Cemaatin sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerde yaşları 12-13 seviyesindeki çocukların kaldıkları yurt odaları, yemekhaneleri ve spor alanlarına yer verilirken, ‘medrese’ adı verilen binadaki sınıflarda sarıklı ve cübbeli şekilde eğitim verildiği görülüyor.

Görüntüler Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırılığı gerekçesiyle eleştirilirken, İsmailağa’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, cemaat bünyesinde yalnızca İstanbul’da bu şekilde 2500 ‘talebe’ eğitim aldığı ifade ediliyor. Reklam videosunda her bir talebe için ‘eğitim aidatı’ olarak da 200 lira isteniyor.

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