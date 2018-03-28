Kaynana - damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava dosyasına göre, Serdar İ., bir süre önce eşini kaybeden kayınvalidesi Yeter B. ile ilişki yaşamaya başladı.

Yeter B.'nin oğlu Serdar B.'nin annesinin sosyal medya hesabındaki yazışmalarını görmesi sonrası yasak ilişki ortaya çıktı. Bunun üzerine Serdar B. ve dayısı Yusuf Tercanlıoğlu; Yeter B. ve Serdar İ.’yi öldürmekle tehdit ettiler.

Bir süre evden ayrılan Serdar İ.'nin, 21 Mart 2017'de eve döndüğünü öğrenen Serdar B., dayısı Yusuf Tercanlıoğlu ile eniştesinin evinin önüne gitti. Dayı ve yeğen, burada eniştesi Serdar İ. ve onun babası Kasım İ.'yi araba yıkarken görünce üzerlerine saldırdı.

Çıkan kavga sonrası Serdar İ., üzerindeki tabancayla eşinin dayısı Yusuf Tercanlıoğlu'nu vurarak öldürdü. Kayınbiraderini de döven Serdar İ. ve babası Kasım İ. daha sonra eve girdi.

ŞOK GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çevredekiler, olay sonrası yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde Yusuf Tercanlıoğlu ve Serdar B., yerde yatarken görülüyor. Çevreden çığlık sesleri gelirken Serdar İ. ve babası Kasım İ., evlerine giriyor.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Serdar İ. hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan, babası Kasım İ. hakkında ise 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Serdar İ.'nin yargılanmasına Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

MAHKEMEDE ŞOK İTİRAFLAR

Sanık damat Serdar İ., mahkemedeki ifadesinde yasak ilişkinin detaylarını anlattı:

“2017 şubat ayında kaynanam olan Yeter ile kendi rızasıyla ilişkiye girdik. Bir gün evdeyken Yeter aradı ve ‘Serdar B.’nin bütün mesajlarımızı gördüğünü bizi öldüreceğini söyledi’ dedi. Daha sonra kayınbiraderim aradı, ‘neredeysen bekle, geleceğim öldüreceğim ikinizi de’ diyerek tehdit etti. Ben eşime durumu anlattım, evden çıktım. İki hafta ortalıkta görünmedim. Sonra eşim beni aradı, çocuğumun beni özlediğini söyledi. Bunun üzerine eve geldim. 26 Mart 2017 günü babam Kasım İ., evin önünde arabasını yıkıyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Eşimin ailesi çapraz binada pusuya yatmış. Serdar B. ve Yusuf T.’nin üzerime geldiklerini gördüm. Ölüm tehditleri aldığım için üzerimde bulunan silahıma davrandım.”

Annesiyle kocasının cinsel ilişkiye girdiğini öğrenince şok yaşayan Serap İ. de mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

“Annem bize kahvaltıya geldiğinde çok mutluydu. Ben mutlu olmasına şaşırdım. Çünkü babam öleli 2 ay olmuştu. Ertesi sabah eşim anneme nasıl hissediyorsun gibi mesajlar atmış. Annem ise çok iyi hissettiğini, babamla yaşamadıklarını onunla yaşadığını yazmış. Abim mesajları okumuş. Beni aradı. Eşimin annemle ilişkiye girdiğini söyleyerek, ‘eşini öldüreceğim’ dedi. Eşime durumu anlatıp gitmesini söyledim. Annemi aradım, ilişkiye girdiklerini kabul etti.”

Kaynana Yeter B. ise damadıyla girdiği ilişkinin detaylarını savcılık ifadesinde şöyle anlattı:

“14 Mart 2017 tarihinde damadım Serdar İ. ölmeden önce eşimin kullandığı, sonra benim kullanmaya başladığım Facebook hesabına mesajlar atmaya başladı. Mesajlarda bana ‘Sen hiç gün yüzü görmedin, doğum günlerini kutlayalım gezelim, eğlenelim’ dedi. Ben de bu dediklerinin yanlış olduğunu söyledim. Ertesi gün Serdar benzer içerikli mesajlar atmaya başladı. Ben de karşılık vermeye başladım. Konuşmalar cinsel içerikliydi, cinsel ilişkiye girme konusunda anlaştık. Serdar ertesi gün evde kimse yokken yanıma geldi. Ona hata yaptığımızı söyledim. Kızımı sevmediğini, kızım ve beni idare edebileceğini söyledi. Ben yine karşı çıktım. Bana ‘benimle cinsel ilişkiye girmezsen kızına da oğluna da zarar vereceğim’ dedi. Serdar İ.’nin sürekli silahla dolaşması sebebiyle oğluma ve kızıma zarar vermesinden korktuğum için ilişkiye girmeyi kabul ettim. Serdar cinsel ilişki öncesinde ve sonrasında herhangi bir cebir kullanmamıştır. Beni darp etmemiştir. Ertesi gün Serdar İ., bana mesaj attı. Mesajlarda yine cinsel ilişki yaşadığımıza dair şeyler yazdı. Daha sonra oğlum Serdar B., beni aradı ve ‘ben geliyorum, evden ayrılma’ dedi. Ablam bunun üzerine hemen benim evime geldi. Bana oğlum Serdar B.’nin, damadım ile aramızda geçen yazışmaları gördüğünü, çok sinirli olduğunu söyleyerek ‘evi terk et’ dedi.”

Mahkeme damadın tutukluluk haline devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.