AKP'den Meclis'teki Atatürk tişörtü skandalına ilişkin açıklama

TBMM Genel Kurulunda grup önerilerinin ardından söz alan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, dün bir yurttaşın, üzerinde bulunan Atatürk resimli tişörtünün çıkartılıp, Meclis'e alındığını anımsatttı.

TBMM’de Atatürk tişörtü skandalı!

Arslan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, "Meclise ziyarete gelen bu yurttaşın çıplak olarak Meclise alınmasını vicdanınız kabul ediyor mu? Büyük önderimiz Atatürk'ün kurduğu bu Meclise yurttaşların Atatürk resmiyle girmesinin ne sakıncası var?" diye sordu.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da başka bir gün Atatürk rozetleriyle TBMM'ye gelenlere de benzer uygulamalar yapılabileceğini savunarak, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün'den, "Bu müeyyideyi vatandaşa uygulatan, tişörtünü çıkartan kolluk gücü, TBMM Başkanlık Divanının bu konuda alınmış bir kararı olduğundan bahsediyor. Meclisi yöneten Başkanımız olarak da kolluk güçlerine uyarma anlamında, divanın böyle bir karar vermediğini ve veremeyeceğini ifade etmenizi bekliyoruz." talebinde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da hangi saikle bunun yapıldığını bilmediğini ancak doğru olmadığını belirterek, "Bir kişinin Meclise gelirken -tabii ki terörle iltisakı hariç olmak üzere söylüyorum- ne giydiğinin ne giymediğinin hiç kimseye bir faydası olmadığı kanaatindeyim. Dün yapılan uygulamanın karşısındayız. Hele ki Atatürk'ün bu ülkenin kurucusu, Meclisimizin ilk başkanı olmasından yola çıkarak daha hassas olunması gerektiği kanaatindeyim. Bir uygulama hatası olmuştur veya bilmediğimiz bir hata olmuştur kanaatindeyim." diye konuştu.

Verdiği aranın ardından kürsüye çıkan Tüzün, konuya ilişkin yetkililerle görüştüklerini söyledi. Tüzün, şöyle devam etti:

"Bu yüce Meclisi, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun şahsiyetine, resmine ne de ismine hiç kimsenin ama hiç kimsenin bir hakaret etmesi ve onu sıradanlaştırması söz konusu olamaz, olmamıştır ve olmayacaktır. Bu mahiyette tabii Meclis Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nden kaynaklanan yanlış uygulamadan ortaya çıkmıştır. Bu yanlış uygulamanın cezai işlemleri noktasındaki süreç başlamıştır."

Tüzün, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması için TBMM Başkanlığına başvurduğunu ve Başkanlığın gereğini yapacağını umut ettiğini söyledi. Tüzün, "Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmine, ismine, tişörtüne hiçbir saygısızlık yapılması söz konusu değildir. Asla da olmayacaktır." dedi.