Koli bantlı infazda korkunç detaylar!

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstanbul Arnavutköy’de, ağızları ve burunları koli bandıyla kapalı halde yol kenarında cesetleri bulunan Suriyeli 1.5 aylık hamile Nısrın Kırıdı ve Lübnanlı eşi Muhammed Mahmoud Bachr cinayetlerinde, gözaltındaki Bachr’ın yanında çalışan 2 Suriyeli’yle bağlantılı 4 Suriyeli daha yakalandı. Kamera görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilen çiftin götürüldüğü araç ve evdeki battaniyede kan izleri bulundu. Cinayet evine kiralık aracın GPS kaydıyla ulaşıldı. 2 çalışanın, çiftin hedef olması ve kaçırılmasında rol aldıkları belirlendi.

KİRALIK OTOMOBİL

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Arnavutköy Delikkaya Tren Yolu Mevkiinde cesetleri bulunan Nısrın Kırıdı ve eşi Muhammed Mahmoud Bachr’ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına aldığı iki Suriyelinin, Lübnanlı işadamının emlak ofisinde çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Gözatına alınan İ. E. E. ve M.H.D.A.K, emniyetteki sorgularında, cinayetlerden haberdar olmadıklarını öne sürmüştü. Polis, çifte cinayetin geçtiğimiz Pazar günü işlendiğini belirlemiş ve güvenlik kamera görüntülerine yoğunlaşmıştı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, çiftin yaşadığı Başakşehir’deki evlerinin çevresinde dolaşan kiralık bir otomobil belirledi. Otomobilin GPS kaydını kiralanan şirketten alan polis, otomobilin Esenyurt’ta gittiği adresi belirledi. Adrese baskın düzenlendi. Evde kanlı bir battaniye bulundu. Polis, evde kalan 4 Suriyeliyi gözaltına aldı.

PARA ŞÜPHESİ

Bachr’ın emlak ofisinde çalışan 2 Suriyelinin, bugün gözaltına alınan 4 Suriyeli’yle bağlantılı olduğu, çiftin hedef olması ve kaçırılmasında yardım ettikleri anlaşıldı. Polis, gözaltına aldığı kişilerin Başakşehir’deki ev çevresinde de görüntülerine ulaştı. Kiralık araçta da kan izleri bulundu. Kan örnekleri DNA analizi için Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildi. 6 Suriyeli’nin haklarındaki iddiaları kabul etmedikleri belirtilirken, DNA ve diğer kriminal analizlerin beklendiği bildirildi. Polis çifte cinayetin para nedeniyle işlendiğini değerlendiriyor.