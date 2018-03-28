28 Mart 2018 15:44

Anadolu Farm'ın kurucusu hakkında flaş gelişme

Anadolu Farm'ın kurucusu hakkında flaş gelişme
Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu söyleyen İsa Karademir tutuklandı.
+ A -

Paylaş

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu söyleyen İsa Karademir tutuklandı.

Anadolu Farm kurucusu yurt dışına kaçmak isterken yakalandıAnadolu Farm kurucusu yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

Firmadan, banka hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Çok Okunanlar

Güncel